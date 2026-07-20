В Роспотребнадзоре отреагировали на информацию о массовом отравлении россиян в Турции

Роспотребнадзор направил запрос в Турцию после сообщений об отравлении россиян

Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Турции и Ассоциацию туроператоров РФ (АТОР) запрос в связи с информацией о массовом отравлении россиян в стране. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что в запросе у турецкого минздрава попросили предоставить официальные данные по итогам расследования произошедшего. Также ведомство запросило оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

20 июля Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT Проверка» сообщил, что в Турции российские туристы отравились в пятизвездочном отеле. Утверждалось, что инцидент произошел в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Туристка провела там неделю с семьей — под конец отпуска у ее супруга и ребенка началась сильная рвота, которая продолжалась всю ночь. Пострадавших госпитализировали — медики диагностировали бактериальную инфекцию и назначили антибиотики.

Ранее в Анталье отреагировали на информацию об отравлении россиян в отеле.