В Анталье отреагировали на информацию об отравлении россиян в отеле

Генконсульство: в Анталье не подтвердили сообщения об отравлении россиян в отеле

Профильные ведомства турецкой Антальи не подтвердили информацию о массовом отравлении граждан России в одном из отелей города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

Не поступало сообщений на этот счет и в генеральное консульство Российской Федерации в Анталье.

«Генконсульство РФ в Анталье установило контакт с профильными службами Турции, которые не подтвердили указанную в публикации информацию. Обращений российских граждан в генконсульство по поводу отравлений в Аланье также не поступало», — указывается в заявлении генконсульства.

Дипломаты отслеживают ситуацию. По данным генконсульства, они готовы в случае необходимости оказать россиянам соответствующее консульское содействие.

20 июля Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT Проверка» сообщил, что в Турции российские туристы отравились в пятизвездочном отеле. Утверждалось, что инцидент произошел в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Туристка провела там неделю с семьей — под конец отпуска у ее супруга и ребенка началась сильная рвота, которая продолжалась всю ночь. Пострадавших госпитализировали — медики диагностировали бактериальную инфекцию и назначили антибиотики.

Ранее сообщалось, что десятки туристов отравились в отеле Турции.