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Общество

Более десятка россиян отравились в турецком пятизвездочном отеле

SHOT: в Турции более десятка россиян отравились в пятизвездочном отеле
Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В Турции российские туристы отравились в пятизвездочном отеле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT Проверка».

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле World Star Beach Resort & Spa в Аланье. Туристка провела там неделю с семьей — под конец отпуска у ее мужа и ребенка началась сильная рвота, которая продолжалась всю ночь. Мальчик настолько ослаб, что не мог стоять на ногах. У пострадавших поднялась температура, обоих госпитализировали — медики диагностировали бактериальную инфекцию и назначили антибиотики.

Семья подозревает, что причиной мог стать бассейн, так как мужчина с сыном много плавали. Предварительно, постояльцев этого отеля увозят в больницу регулярно. Пострадали более десяти россиян, включая детей.

Туристы жалуются на тараканов, грязную посуду, проблемы с электрикой и сантехникой. Один из отдыхающих обнаружил в постели червей. Отмечается, что гостиница открылась 15 июня — неделя на двоих по системе «все включено» там обойдется в сумму от 108 до 266 тысяч рублей без учета авиабилетов.

Ранее сообщалось, что десятки туристов отравились в отеле Турции.

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