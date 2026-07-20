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Общество

В Татарстане будут судить мать, по вине которой едва не сгорел ребенок

Жительница Татарстана угодила под суд, случайно устроив пожар на своей кухне
M-Production/Shutterstock/FOTODOM

В Верхнеуслонском районе Татарстана перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью своего пятилетнего сына. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

По версии следствия, инцидент произошел 27 декабря 2025 года на кухне дома, где работал газовый котел. Женщина решила распылить в комнате ароматизатор из неисправного аэрозольного баллончика. Для этого она проткнула емкость ножом, что привело к воспламенению смеси.

В результате ребенок получил множественные термические ожоги, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Мальчика удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. В ближайшее время его мать предстанет перед судом.

До этого в Вологодской области дети играли с огнем и сожгли целый дом. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб девятилетний сын хозяйки и его десятилетний приятель уже самостоятельно выскочили на улицу. Мать со старшим братом в это время находились в магазине. Пламя успело уничтожить всю внутреннюю отделку на площади 64 квадратных метра.

Ранее россиянка погубила своего пятилетнего ребенка, забыв потушить сигарету.

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