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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Госдуме сравнили недовольных ситуацией с топливом россиян с подростками на дискотеке

Депутат Исаев: россиянам не следует вести себя как подростки из-за бензина
Мария Девахина/РИА Новости

Россиянам не следует «вести себя как подростки» из-за ситуации с топливом. Об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в эфире программы «Партком».

По словам депутата, гражданам нужно помнить две вещи. Первая заключается в том, что текущая ситуация сложилась в результате «удара врага», а не принятия неправильных решений правительством, отметил замглавы фракции.

«И второе — ко взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи надел», — сказал Исаев.

18 июля Минэнерго РФ сообщило, что правительство распространит механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовлены для создания дополнительных стимулов к импорту топлива при необходимости.

Ранее в российском городе снизился топливный ажиотаж на АЗС

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