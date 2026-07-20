В российском городе снизился топливный ажиотаж на АЗС

Власти Казани заявили о снижении ажиотажа на автозаправочных станциях

В Казани снизился ажиотаж на автозаправочных станциях. Об этом заявил заместитель руководителя исполнительного комитета города Ильдар Шакиров, передает ТАСС.

Ожидается, что в самое ближайшее время ситуация нормализуется, отметил чиновник.

Шакиров добавил, что маршруты общественного транспорта ежедневно обслуживают 615 автобусов,более половины из которых работают на газомоторном топливе.

В первой половине июля в Татарстане зафиксировали рост цен на все виды бензина и дизельного топлива. Стоимость АИ-95 увеличилась на 2,15%, достигнув 67,80 рублей за литр. АИ-92 подорожал на 0,65% до 62,97 рублей, АИ-98 – на 0,57% до 91,67 рублей. Цены на дизельное топливо выросли на 1,14% и составили 75,44 рубля за литр.

14 июля руководитель пресс-службы Татарстана Лилия Галимова сообщала, что местные власти усилят контроль за автозаправочными станциями из-за ажиотажа с бензином.

Ранее «Газета» назвала 12 автомобилей, с которыми не придется стоять в очереди на АЗС.