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Общество

Директор воронежского рехаба забил пациента с наркотической зависимостью

В Воронеже вынесли приговор директору рехаба, избивавшему пациентов
Shutterstock

Центральный районный суд Воронежа вынес приговор 41-летнему директору частного реабилитационного центра за жестокое избиение пациента, сообщила прокуратура региона.

Фигурант оказался под следствием после инцидента, произошедшего в декабре 2024 года. Тогда в реабилитационный центр поступил мужчина, страдающий наркотической зависимостью.

Между ним и руководителем учреждения возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес подопечному телесные повреждения. Получившиеся травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Нападавшего признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В итоге с учетом позиции прокуратуры суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До этого жители Крыма похитили знакомого ради выкупа и заперли в реабилитационном центре. Там мужчину жестоко избили и ввели инъекцию с неустановленным веществом для подавления сопротивления. Позже его похитителей поймали и приговорили к длительным срокам.

Ранее рехаб-центр Стаса Пьехи обвинили в издевательствах над пациентами.

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