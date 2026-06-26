Крымчанин похитил знакомого и держал его в рехабе

В Крыму мужчина с приятелями похитил знакомого и удерживал его в реабилитационном центре ради выкупа. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, в октябре 2021 года трое мужчин решили похитить своего знакомого ради выкупа. Они выследили его у одного из магазинов в Симферополе, затолкали в машину и заперли в реабилитационном центре для зависимых от алкоголя. Мужчину жестоко избили и ввели инъекцию с неустановленным веществом для подавления сопротивления.

Двое обвиняемых уже осуждены на длительные сроки. Третий фигурант долгое время находился в розыске, но был задержан. Расследование завершено, материалы дела направлены в суд.

До этого в Ленобласти мужчина с ножом похитил женщину, которая оскорбила его мать. Потерпевшая смогла вырваться и сбежать.

Ранее в Ростове вынесли приговоры членам банды, похищавшей людей с целью вымогательства.