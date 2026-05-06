Рехаб-центр Стаса Пьехи обвинили в издевательствах над пациентами

Пациенты рехаб-центра певца Стаса Пьехи обвинили учреждение в издевательствах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Одним из первых подал жалобу петербуржец Кирилл. Мужчина обратился в клинику с биполярным расстройством, неврологическим заболеванием и тяжелыми последствиями травмы головы. Он решил выбрать именно рехаб «ПС Клиника», так как его лицом выступал Пьеха. Лечение петербуржца стоило 180 тысяч рублей в месяц.

По словам потерпевшего, вместо лечения он столкнулся с пытками и издевательствами. Мужчина утверждает, что его лишали лекарств из-за плохого поведения, не давали спать и отказывались вызывать скорую при ухудшении состояния. Он пытался покинуть рехаб, но ему не давали это сделать. Всего петербуржец провел в учреждении 3 месяца и потратил 540 тысяч рублей.

Как отмечал Кирилл, другие пациенты также столкнулись с издевательствами. По его словам, пенсионерку с высоким давлением отправили на занятия вместо госпитализации. Мужчина также утверждает, что пациентов заставали красить сцены перед приходом Пьехи и съемками шоу «Пацанки».

Представители рехаб-центра заявили, что ничего подобного в их учреждении не практикуется, но к жалобам привыкли, поскольку у них проходят лечение «очень тяжёлые больные».

Кирилл подал претензию на 20 миллионов рублей, но получил ответ, что никаких нарушений не обнаружено. Позже он написал заявление в Следственный комитет и Росздравнадзор с просьбой проверить клинику.

