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Общество

В Ленинградской области появилась конная экомилиция

Дрозденко: в Ленинградской области начала работать конная экомилиция
Telegram-канал Александр ДроZденко

В Ленинградской области начала работать конная экомилиция. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» глава региона Александр Дрозденко.

«Амина Любицкая — коннозаводчик Ахалтекинской породы лошадей, официально поступила на работу в нашу Экомилицию и стала инспектором. Наезднику сверху открывается отличный обзор. Это помогает оперативно замечать скрытые в зарослях незаконные свалки, следы вырубки леса или нарушителей, решивших разжечь костер в неположенном месте», — написал он.
 
По словам Дрозденко, конные патрули могут эффективнее взаимодействовать с отдыхающими и туристами. Как показывает практика, отметил губернатор, к инспекторам на красивых, ухоженных лошадях люди прислушиваются гораздо охотнее. Это помогает вести просветительскую работу среди населения, подчеркнул глава Ленобласти.

До этого доцент кафедры зоологии, экологии и охраны природы им. А. Г. Банникова Михаил Ломсков предупредил, что выброшенные на землю окурки обрекают дачника на плохой урожай, поскольку содержащиеся в сигаретном фильтре вещества оказывают токсическую нагрузку на почву. Помимо этого, стоит помнить, что выбрасывание окурка на природе чревато пожарами, добавил он.

Ранее в России резко выросли продажи лошадей на фоне ситуации с топливом.

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