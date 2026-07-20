В Ленинградской области появилась конная экомилиция

В Ленинградской области начала работать конная экомилиция. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» глава региона Александр Дрозденко.

«Амина Любицкая — коннозаводчик Ахалтекинской породы лошадей, официально поступила на работу в нашу Экомилицию и стала инспектором. Наезднику сверху открывается отличный обзор. Это помогает оперативно замечать скрытые в зарослях незаконные свалки, следы вырубки леса или нарушителей, решивших разжечь костер в неположенном месте», — написал он.



По словам Дрозденко, конные патрули могут эффективнее взаимодействовать с отдыхающими и туристами. Как показывает практика, отметил губернатор, к инспекторам на красивых, ухоженных лошадях люди прислушиваются гораздо охотнее. Это помогает вести просветительскую работу среди населения, подчеркнул глава Ленобласти.

До этого доцент кафедры зоологии, экологии и охраны природы им. А. Г. Банникова Михаил Ломсков предупредил, что выброшенные на землю окурки обрекают дачника на плохой урожай, поскольку содержащиеся в сигаретном фильтре вещества оказывают токсическую нагрузку на почву. Помимо этого, стоит помнить, что выбрасывание окурка на природе чревато пожарами, добавил он.

Ранее в России резко выросли продажи лошадей на фоне ситуации с топливом.