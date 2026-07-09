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Общество

Дачников предупредили об опасности выброшенных окурков для почвы

Эколог Ломсков: выброшенные окурки губительно влияют на почву
Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Выброшенные на землю окурки обрекают дачника на плохой урожай, поскольку содержащиеся в сигаретном фильтре вещества оказывают токсическую нагрузку на почву. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» предупредил доцент кафедры зоологии, экологии и охраны природы им. А. Г. Банникова Михаил Ломсков.

По его словам, окурок в почве может разлагаться более 10 лет.

«Сигаретные фильтры содержат ацетат целлюлозы, распадающийся на микропластик. Токсичные вещества подавляют прорастание семян и замедляют развитие растений», — отметил специалист.

Помимо этого, стоит помнить, что выбрасывание окурка на природе чревато пожарами, добавил он.

Кандидат биологических наук, директор Института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов до этого объяснил, как защитить яблони от гусениц.

Чтобы не допустить появления вредителей он призвал не упустить момент: через 10-20 дней после цветения яблонь бабочки откладывают яйца. В случае промедления, гусеницы внедряются в завязи и спасти урожай становится невозможно.

Ранее россияне рассказали, сколько тратят на дачу.

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