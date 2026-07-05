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Общество

Россияне массово меняют машины на лошадей из-за ситуации с топливом

Mash: в России резко выросли продажи лошадей на фоне ситуации с топливом
Shutterstock

В России наблюдается значительный рост интереса к покупке лошадей на фоне сложной ситуации с топливом. Об этом сообщает канал Mash.

Заводчики рассказали, что в последние месяцы некоторые покупатели приобрели или забронировали сразу по семь-восемь лошадей, в то время как раньше процесс ожидания хозяина мог затянуться на два-три месяца для одной лошади.

Рост спроса на лошадей объясняется тем, что содержание этих животных в некоторых сельских районах оказывается более экономичным вариантом, чем регулярные расходы на заправку внедорожников, таких как УАЗ или «Нива».

Сейчас стоимость лошадей колеблется от 100 до 200 тысяч рублей, в зависимости от их возраста, породы и уровня подготовки. Расходы на содержание лошади составляют десятки тысяч рублей. По данным Mash, услуги по чистке копыт проводятся примерно раз в полтора месяца и стоят около 3 тысяч рублей, подковы меняются каждые два месяца за 1 тысячу рублей, а стоимость сена составляет 2-3 тысячи рублей. Дополнительные корма обходятся в 5 тысяч рублей, а услуги ветеринара могут достигать 6 тысяч рублей в год.

Ранее Путин подписал закон для нормализации ситуации с топливом в России.

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