Скончался фитнес-блогер и основатель проекта Do4a Вадим Иванов

Mash: фитнес-блогер и основатель проекта Do4a Вадим Иванов умер в 37 лет

Петербургский фитнес-блогер, предприниматель и основатель проекта Do4a Вадим Иванов ушел из жизни в возрасте 37 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Иванов получил широкую известность как популяризатор силового спорта и создатель одного из самых известных фитнес-сообществ в России. На протяжении многих лет он открыто рассказывал о своем опыте применения анаболических стероидов и возможных последствиях их использования.

«Последствия оказались тяжелыми — он пережил инфаркт», — отмечается в сообщении.

Проект Do4a стал одним из самых популярных в Рунете ресурсов о бодибилдинге и фитнесе, а сам Иванов вдохновил тысячи людей начать заниматься спортом и совершенствоваться.

В конце января в Италии скоропостижно скончался в возрасте 48 лет известный бодибилдер Андреа Лорини, выступавший под псевдонимом Гигант.

Мать спортсмена обнаружила его без сознания в собственном доме в итальянской коммуне Кьяри и вызвала скорую помощь. Лорини умер в реанимации больницы вследствие инфекционного заболевания — некротизирующего фасциита. По словам родных бодибилдера, к болезни привело использование стероидов и допинга.

Ранее фитнес-блогер сломал шею, пытаясь сбросить штангу весом в 204 кг.