Скончался фитнес-блогер и основатель проекта Do4a Вадим Иванов

Петербургский фитнес-блогер, предприниматель и основатель проекта Do4a Вадим Иванов ушел из жизни в возрасте 37 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Иванов получил широкую известность как популяризатор силового спорта и создатель одного из самых известных фитнес-сообществ в России. На протяжении многих лет он открыто рассказывал о своем опыте применения анаболических стероидов и возможных последствиях их использования.
«Последствия оказались тяжелыми — он пережил инфаркт», — отмечается в сообщении.
Проект Do4a стал одним из самых популярных в Рунете ресурсов о бодибилдинге и фитнесе, а сам Иванов вдохновил тысячи людей начать заниматься спортом и совершенствоваться.
В конце января в Италии скоропостижно скончался в возрасте 48 лет известный бодибилдер Андреа Лорини, выступавший под псевдонимом Гигант.
Мать спортсмена обнаружила его без сознания в собственном доме в итальянской коммуне Кьяри и вызвала скорую помощь. Лорини умер в реанимации больницы вследствие инфекционного заболевания — некротизирующего фасциита. По словам родных бодибилдера, к болезни привело использование стероидов и допинга.
Ранее фитнес-блогер сломал шею, пытаясь сбросить штангу весом в 204 кг.