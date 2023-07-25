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Фитнес-блогер сломал шею, пытаясь сбросить штангу весом в 204 килограмма

Бодибилдер из Индонезии Вики погиб во время тренировки при попытке поднять штангу в 204 кг

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justynvickybali_island/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Индонезийский блогер-бодибилдер Джастин Вики погиб из-за перелома шеи, полученной во время тренировки, передают «Известия».

Спортсмен пытался взять большой вес. Как правило, при таком упражнении присутствуют двое страхующих, но Вики страховал только один человек.

Вики присел под весом штанги, а затем упал. Снаряд упал ему на шею, сломав ее. Культуриста доставили в больницу, но медикам не удалось спасти его.

Вики было 33 года. Он занимался коррекцией питания и персональными тренировками.

Ранее президент Всемирной федерации бодибилдинга и атлетизма Прадип Субраманиан скончался в больнице после боя с видеоблогером Стивеном Лимом по правилам муай-тай.

Ранее британский хоккеист Алекс Грэм умер в возрасте 20 лет.

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