Фитнес-блогер сломал шею, пытаясь сбросить штангу весом в 204 килограмма

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Индонезийский блогер-бодибилдер Джастин Вики погиб из-за перелома шеи, полученной во время тренировки, передают «Известия».

Спортсмен пытался взять большой вес. Как правило, при таком упражнении присутствуют двое страхующих, но Вики страховал только один человек.

Вики присел под весом штанги, а затем упал. Снаряд упал ему на шею, сломав ее. Культуриста доставили в больницу, но медикам не удалось спасти его.

Вики было 33 года. Он занимался коррекцией питания и персональными тренировками.

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