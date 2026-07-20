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Общество

Суд оштрафовал телекомпанию «Ред медиа» за пропаганду однополых отношений

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 1 млн рублей «Ред медиа» за пропаганду ЛГБТ
Shutterstock

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал на миллион рублей телевизионную компанию «Ред медиа» по статье о пропаганде движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) — за показ несовершеннолетним фильма с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений на канале «Киномикс». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе Северной столицы.

«Из материалов дела следует, что с 01 часа 45 минут по 01 час 46 минут 21.04.2026 ООО «ТПО Ред Медиа» с применением СМИ телеканала «КИНОМИКС» допустило распространение среди несовершеннолетних художественного фильма «Облачный атлас», содержащего демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, со знаком информационной продукции 16+», — говорится в сообщении.

Представитель «Ред медиа» вину признал и просил назначить наказание в размере 500 тыс. рублей, объяснив, что после переезда в Петербург многие сотрудники уволились, в связи с чем сложилась сложная обстановка.

До этого RT обнаружил пропаганду ЛГБТ в проекте телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) для подростков. Отмечалось, что на страницах проекта в соцсетях регулярно появляются посты на тему ценностей ЛГБТ, также публикуется информация о группах, в которых поднимаются соответствующие темы. Направлены эти сообщества на аудиторию из России и Казахстана.

Ранее суд в Москве приговорил бывшего сотрудника Popcorn Books к четырем годам условно.

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