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Общество

Татьяну Лазареву обвинили в пропаганде ЛГБТ среди детей

RT обнаружил пропаганду ЛГБТ в проекте Татьяны Лазаревой для подростков
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) занимается пропагандой идей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) среди детей и подростков, утверждает RT. По данным телеканала, для этого она использует проект для подростков из стран СНГ, находящихся в эмиграции.

Отмечается, что на страницах проекта в соцсетях регулярно появляются посты на тему ценностей ЛГБТ, также публикуется информация о группах, в которых поднимаются соответствующие темы. Направлены эти сообщества на аудиторию из России и Казахстана.

В пример телеканал привел публикацию истории молодого человека, который якобы живет в РФ, учится на физика-ядерщика и поддерживает ЛГБТ-идеи, а в будущем планируется уехать из страны. Утверждается также, что сообщество советуют пользователям способы отметить «месяц гордости в гомофобных странах».

До этого Татьяна Лазарева, уехавшая в Испанию, заявила, что ее дети оказались лишены родины. По ее словам, однажды она поняла, что с переживаниями по поводу отъезда из страны столкнулись и дети ее друзей, лишенные возможности приезжать в Россию.

Ранее Татьяну Лазареву снова заочно приговорили к 7 годам колонии.

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