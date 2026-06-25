Суд вынес приговор экс-сотруднику Popcorn Books

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего сотрудника издательства Popcorn Books Павла Иванова к четырем годам лишения свободы условно. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.

Суд признал Иванова виновным по двум статьям УК РФ — участие в экстремистской организации и вовлечение в деятельность такой организации. Утверждается, что прокурор запрашивал для него аналогичное наказание, суд согласился с позицией обвинения.

22 апреля стало известно, что бывший директор издательства Popcorn Books Денис Протопопов заключил сделку со следствием по уголовному делу об экстремизме. Фигурантами дела также стали топ-менеджеры издательства «Эксмо». Показания на них дали экс-сотрудники Popcorn Books.

Днем ранее генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева и еще троих топ-менеджеров задержали и доставили на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об организации работы экстремистской организации. Дело было связано с продажей книг ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-тематики, выпущенных Popcorn Books. Само издательство закрылось в январе 2026 года после возбуждения дел против его сотрудников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российское издательство оштрафовали за пропаганду ЛГБТ.