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Общество

В Армении перекрыли трассу международного значения из-за помидоров

News.am: трассу Ереван — Ерасх перекрыли из-за проблемы сбыта помидоров
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Армении в Араратской области группа людей перекрыла дорогу Ереван — Ерасх международного значения, требуя решить их проблемы, связанные с закупкой помидоров. Об этом пишет портал News.am.

Производители помидоров жалуются на то, что местные заводы, которые ранее закупали у них продукцию, отказываются это делать, ссылаясь на проблемы с дальнейшей реализацией. На фоне того, что часть армянских производителей не может вывезти продукцию в Россию, произошло перенасыщение внутреннего рынка, следует из материала.

Один из участников акции Артак Арутюнян рассказал, что не может реализовать 60 тонн овощей.

«Наши помидоры предназначены для заводов, но они не закупают, говорят, что мы не сможем экспортировать продукцию, так зачем нам ее закупать? У меня сейчас 60 тонн, и я не знаю, что делать», — сказал он.

По словам собравшихся, министр экономики Армении Геворг Папоян обещал решить проблему, однако изменений не последовало.

После переговоров с представителями правоохранительных органов жители области согласились открыть дорогу, если проблема решится. В ином случае они обещают предпринять более радикальные меры, заключает портал.

Ранее Россия заподозрила Иран в поставках цветов из Армении.

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