В Нью-Йорке неизвестный поджег тележку с фейерверками у офиса иммиграционной службы

Pix News: три человека пострадали при поджоге фейерверков у здания в Нью-Йорке

В Нью-Йорке неизвестный поджег фейерверки возле правительственного здания. Об этом сообщил телеканал Pix News.

По данным журналистов, инцидент произошел у здания, где располагаются несколько федеральных ведомств, в том числе отделения Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), а также министерства внутренней безопасности. Пожар начался из-за фейерверков, которые были загружены в тележку с табличкой «ICE — вон с наших улиц».

В ФБР заявили, что злоумышленник был задержан. По факту произошедшего было организовано расследование.

По информации пожарной службы Нью-Йорка, в результате пострадали три человека. Двух из них доставили в больницу для лечения, еще один отказался от госпитализации.

В марте в Нью-Йорке мирная акция протеста против военной операции в Иране переросла в столкновения и привела к поджогам. По информации СМИ, в центре города собрались участники протеста против военных действий в республике и те, кто выступал за нее. Полиция развела митингующих по разные стороны на специально отведенные для них места. Однако напряженность между группами возрастала и привела к стычкам.

Ранее ФБР запретило расследовать инциденты с участием сотрудников иммиграционной полиции США.