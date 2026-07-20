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Политика

ФБР запретили расследовать инциденты с участием сотрудников иммиграционной полиции США

NYT: ФБР больше не будет расследовать инциденты с участием сотрудников ICE
Jose Luis Magana/AP

ФБР больше не будет расследовать инциденты с участием сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

«В четверг руководители ФБР по всей стране получили письменное уведомление об изменении. В тот же день некоторые агенты ICE по всей стране были уведомлены своими коллегами из ФБР», — пишет NYT.

Издание отмечает, что такое решение резко ограничит контроль правоохранительных органов за деятельностью сотрудников иммиграционной службы, поскольку администрация США подвергается все большей критике из-за действий федеральных агентов. За последние две недели два случая стрельбы, совершенные сотрудниками ICE в Техасе и Мэне, вновь привлекли внимание к тактике правительства.

Согласно инструкциям, распространенным среди агентов ФБР и ICE, в результате этих изменений ответственность за расследование дел, связанных с федеральными сотрудниками иммиграционной службы, скорее всего, перейдет к Службе расследований внутренней безопасности, подразделению ICE, что фактически позволит агентству проводить расследования самостоятельно.

В мае ICE применила против протестующих у центра содержания мигрантов в Ньюарке слезоточивый газ.

Ранее суд признал незаконным метод президента США по борьбе с нелегальными мигрантами.

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