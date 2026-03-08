Размер шрифта
В Нью-Йорке сторонники войны с Ираном пытались поджечь протестующих против нее

В Нью-Йорке мирная акция протеста против войны в Иране привела к поджогам и стычкам
Shutterstock

В центре Нью-Йорка мирная акция протеста против военной операции в Иране переросла в столкновения и привела к поджогам. Об этом сообщает CNN.

По информации СМИ, в центре города собрались участники протеста против операции США в Иране и те, кто выступал за нее. Полиция развела митингующих по разные стороны на специально отведенные для них места. Однако напряженность между группами возрастала и привела к стычкам.

Сторонников войны с Ираном под руководством правого активиста Джейка Ланга, в прошлом участника январских беспорядков 2021 года, собралось меньше, чем протестующих против нее — 20 против 125 человек. Один из протестующих, связанный с группой Ланга, применил против оппонентов перцовый баллончик. В ответ на это участник противоборствующей группы поджег некий предмет, размером с футбольный мяч, обмотанный изолентой, и забросил его в сторону оппонентов. Снаряд долетел до ограждения и потух рядом с полицейскими. На этом мужчина не успокоился на этом, он получил от сообщника еще одно такое устройство, которое также поджег и затем бросил на улице.

По информации комиссара полиции Нью-Йорка, в результате беспорядков были задержаны шесть человек — в их числе два активиста, метавший в людей горящие свертки, его сообщник, а также распыливший газовый балончик участник митинга и еще трое — за нарушение общественного порядка.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США сделали тревожное заявление о России из-за войны в Иране.

 
