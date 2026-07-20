Появились подробности о мужчине, расчленившем своего отца в Москве

Мужчина, который подозревается в убийстве своего отца и расчленении его тела на северо-востоке Москвы, состоит на учете в психдиспансере. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении МВД России.

«Подозреваемый был задержан на территории Владимирской области. Им оказался 34-летний житель Москвы, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, между мужчиной и его отцом произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес родственнику ножевое ранение. Позже злоумышленник расчленил его тело и с помощью сумок вынес его в свой автомобиль. Впоследствии задержанный доехал до лесопарковой зоны и избавился от останков, уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел 18 июля. В правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила о исчезновении своего супруга. Мужчина уехал в гости к их сыну, после чего перестал выходить на связь. Следователи осмотрели квартиру москвича и обнаружили следы крови, также по камерам видеонаблюдения установлено, что сын пропавшего выходил из дома с большими сумками, после чего сел в авто и скрылся.

Ранее суд арестовал мужчину, убившего жену на глазах у детей в Домодедово.