Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Появились подробности о мужчине, расчленившем своего отца в Москве

МВД: расчленивший отца в Москве мужчина состоит на учете в психдиспансере
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина, который подозревается в убийстве своего отца и расчленении его тела на северо-востоке Москвы, состоит на учете в психдиспансере. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении МВД России.

«Подозреваемый был задержан на территории Владимирской области. Им оказался 34-летний житель Москвы, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, между мужчиной и его отцом произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес родственнику ножевое ранение. Позже злоумышленник расчленил его тело и с помощью сумок вынес его в свой автомобиль. Впоследствии задержанный доехал до лесопарковой зоны и избавился от останков, уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел 18 июля. В правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила о исчезновении своего супруга. Мужчина уехал в гости к их сыну, после чего перестал выходить на связь. Следователи осмотрели квартиру москвича и обнаружили следы крови, также по камерам видеонаблюдения установлено, что сын пропавшего выходил из дома с большими сумками, после чего сел в авто и скрылся.

Ранее суд арестовал мужчину, убившего жену на глазах у детей в Домодедово.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!