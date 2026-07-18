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Общество

Москвич убил пожилого отца, вынес тело в сумках и сжег в лесу

В Москве сына подозревают в убийстве пожилого отца

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего пожилого отца на северо-востоке города. Об этом сообщает столичный СК.

По данным СК, в правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила о исчезновении своего супруга, мужчина уехал в гости к их сыну, после чего перестал выходить на связь. Следователи осмотрели квартиру москвича и обнаружили следы крови, также по камерам видеонаблюдения установлено, что сын пропавшего выходил из дома с большими сумками, после чего сел в авто и скрылся.

Задержать подозреваемого в убийстве удалось во Владимирской области, он сжег тело отца в лесу. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен на допрос. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

До этого в Новосибирске пару задержали за убийство сына из-за аморального поведения. В день инцидента мужчина пришел к семье «в состоянии, не располагающем к мирной беседе». Между родственниками произошел еще один скандал, и родители задушили сына.

Ранее суд арестовал мужчину, убившего жену на глазах у детей в Домодедово.

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