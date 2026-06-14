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Суд арестовал мужчину, убившего жену на глазах у детей в Домодедово

СК: арестован житель Домодедово, убивший главу кол-центра больницы

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве супруги — начальницы информационно-справочного отдела Домодедовской больницы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Московской области.

По данным следствия, в момент преступления фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщается, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности по делам, связанным с наркотиками.

Следователи установили, что конфликт между супругами произошел на бытовой почве. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил жену ножом. Тело погибшей впоследствии обнаружили в запертой квартире.

Сын женщины от первого брака рассказал, что его мать планировала расторгнуть брак, однако не успела этого сделать. По данным СМИ, в последнее время между супругами часто возникали конфликты. Как утверждает сын погибшей, мужчина злоупотреблял алкоголем и признался супруге в наличии другой женщины. Семья готовилась к разводу.

Погибшая была многодетной матерью и воспитывала троих детей — сына и двух дочерей.

По информации Telegram-канала Baza, причиной очередного конфликта могло стать недовольство мужчины тем, что супруга запрещала ему употреблять алкоголь. Издание также сообщило, что ранее он был судим за кражу и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Сын погибшей заявил, что трагедия произошла на глазах у двух дочерей женщины восьми и 12 лет. По его словам, конфликт начался после того, как мать попыталась помешать супругу сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Ранее в Свердловской области подростки зверски расправились с 15-летней девочкой.

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