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В Екатеринбурге возле дома нашли 16-летнюю девушку без признаков жизни

E1.RU: в Екатеринбурге нашли 16-летнюю девушку без признаков жизни возле дома
Shutterstock/Dennis Gross

В Екатеринбурге девушку-подростка без признаков жизни обнаружили возле одного из домов. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел возле дома на Библиотечной улице — там обнаружили 16-летнюю девушку без признаков жизни. При этом на общем балконе на 19-м этаже нашли ее одежду, рассказал один из соседей. Несовершеннолетняя проживала в этом же доме.

До этого в Екатеринбурге мужчина без признаков жизни всплыл в реке на глазах у людей. Оказалось, что 20-летний молодой человек отправился на «Ночи музыки», там употребил много алкоголя. По предварительной информации, в какой-то момент он нырнул в реку, но не смог выбраться из нее самостоятельно и ушел под воду.

Ранее двух сестер без признаков жизни нашли в российском озере.

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