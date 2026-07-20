Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

«Нас давят со всех сторон»: правозащитный проект Gulagu.net объявил о завершении работы

Правозащитный проект Gulagu.net приостановил свою деятельность в России
Владимир Осечкин (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Правозащитный проект Gulagu.net объявил о приостановке своей деятельности в России. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Нас травят, нам дерзят и хамят, нам блокируют счета и без оснований открыто дискриминируют, нас давят со всех сторон... Но мы не железные... С учётом новых реалий и рисков мы вынужденно приостанавливаем деятельность», — отмечается в сообщении.

Создатель проекта Владимир Осечкин (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не хочет создавать дополнительные угрозы для людей, которые продолжают работать в России или были вынуждены покинуть страну.

По его словам, в августе и сентябре он планирует провести серию прямых эфиров, в которых подведет итоги 15-летней работы проекта, расскажет об истории Gulagu.net, его участниках, а также о людях, которые помогали или, наоборот, препятствовали деятельности организации.

Проект Осечкина занимался помощью заключенным, расследованием пыток и коррупции в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России.

В прошлом году Мещанский суд Москвы заочно приговорил Осечкина к восьми годам колонии по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

Ранее во Франции предотвратили покушение на основателя Gulagu.net.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!