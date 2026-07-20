«Нас давят со всех сторон»: правозащитный проект Gulagu.net объявил о завершении работы

Владимир Осечкин (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Правозащитный проект Gulagu.net объявил о приостановке своей деятельности в России. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Нас травят, нам дерзят и хамят, нам блокируют счета и без оснований открыто дискриминируют, нас давят со всех сторон... Но мы не железные... С учётом новых реалий и рисков мы вынужденно приостанавливаем деятельность», — отмечается в сообщении.

Создатель проекта Владимир Осечкин (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не хочет создавать дополнительные угрозы для людей, которые продолжают работать в России или были вынуждены покинуть страну.

По его словам, в августе и сентябре он планирует провести серию прямых эфиров, в которых подведет итоги 15-летней работы проекта, расскажет об истории Gulagu.net, его участниках, а также о людях, которые помогали или, наоборот, препятствовали деятельности организации.

Проект Осечкина занимался помощью заключенным, расследованием пыток и коррупции в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России.

В прошлом году Мещанский суд Москвы заочно приговорил Осечкина к восьми годам колонии по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

Ранее во Франции предотвратили покушение на основателя Gulagu.net.