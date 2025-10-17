СМИ: во Франции задержали россиян по подозрению в покушении на основателя Gulagu.net

Le Parisien: во Франции предотвратили покушение на Владимира Осечкина

Сотрудники главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции задержали четверых мужчин, которых подозревают в попытке совершить покушение на основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что задержанные осуществляли слежку за домом Осечкина в одном из районов города Биарриц.

У одного из подозреваемых, который, предположительно, является руководителем группировки, были обнаружены видеоролики, снятые из автомобиля. На них запечатлен дом Осечкина.

В публикации отмечается, что трое задержанных родом из Дагестана.

По версии DGSI, подозреваемые вели разведку с целью покушения на Осечкина, возможно, «оно было организовано российскими спецслужбами».

В феврале Мещанский суд Москвы заочно приговорил Осечкина по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Ему заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии.

