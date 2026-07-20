Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Несколько домов оказались разрушены в Донецке из-за атаки БПЛА ВСУ

СК: три дома разрушены в Донецке из-за атаки дронов ВСУ
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Три дома оказались разрушены в результате ночной атаки беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке, еще два дома получили повреждения. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник следственных органов СК.

«В результате атаки на частный жилой сектор уничтожено не менее трех жилых домостроений. Еще не менее двух получили многочисленные повреждения», — указал он.

Собеседник агентства уточнил, что атака на частный сектор случилась в Куйбышевском районе города, где проживает мирное население и где нет вооружения и военной техники.

«Обнаружены фрагменты, предположительно, от ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые будут изъяты и установленным порядком направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства», — указал он.

До этого украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автобус в городе Шебекино в Белгородской области.

Ранее котенок выжил после двух ударов БПЛА на Донецком направлении.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!