Несколько домов оказались разрушены в Донецке из-за атаки БПЛА ВСУ

СК: три дома разрушены в Донецке из-за атаки дронов ВСУ

Три дома оказались разрушены в результате ночной атаки беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке, еще два дома получили повреждения. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник следственных органов СК.

«В результате атаки на частный жилой сектор уничтожено не менее трех жилых домостроений. Еще не менее двух получили многочисленные повреждения», — указал он.

Собеседник агентства уточнил, что атака на частный сектор случилась в Куйбышевском районе города, где проживает мирное население и где нет вооружения и военной техники.

«Обнаружены фрагменты, предположительно, от ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые будут изъяты и установленным порядком направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида взрывного устройства», — указал он.

До этого украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автобус в городе Шебекино в Белгородской области.

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