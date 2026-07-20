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Армия

СМИ сообщили об атаке украинского беспилотника на автобус в Шебекино

В Шебекино люди пострадали при атаке украинского БПЛА на автобус
Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автобус в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».

Удар был нанесен по автобусу, выполнявшему рейс Шебекино — Белгород. В материале утверждается, что несколько человек получили ранения. Не все из них выжили.

«Возможны повторные атаки», — отмечается в тексте.

Авторы публикации призвали жителей не приближаться к месту происшествия.

Официальная информация пока не поступала.

Утром 20 июля оперативный штаб Белгородской области сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. По данным властей, в результате ударов один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Также пострадали еще три жителя.

Накануне украинский БПЛА взорвался в поселке Разумное в Белгородской области. Из-за действий ВСУ пострадали пять человек — две женщины и трое детей. Взрослых доставили в медицинские учреждения с акубаротравмами. Трехлетний ребенок также получил акубаротравму, у девятилетней девочки диагностировали осколочное ранение спины, а у 11-летнего мальчика — осколочное ранение плеча.

Ранее в Белгородской области одного человека не спасли после атаки ВСУ на автобус.

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