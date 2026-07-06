Котенок выжил после двух ударов БПЛА на Донецком направлении

В зоне СВО котенок выжил после двух ударов дронов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Крошечного героя нашли российские бойцы среди руин на донецком направлении. Котенок попал под удары беспилотников и пролетел несколько метров от взрывной волны. Малыша выходили, он идет на поправку и пьет много молока», — говорится в посте.

Животное назвали Фипик (производное от FPV-дронов), следует из сообщения.

В июле этого года сообщалось, что из зоны СВО вывезли нескольких котов. Их транспортировал в Москву в «сложных условиях»: отправляли с гуманитарной помощью, в коробках, а также вывозили на бронетехнике. Хвостатых приняли в Театре Куклачева. В пресс-службе учреждения тогда отмечали, что «фронтовые животные» получили не просто крышу над головой, но и «возможность стать частью чего-то большего».

Позже сообщалось, что две взрослых кошки и котенок хорошо чувствуют себя после приезда в столицу.

Ранее российские военные показали фото боевого осла в зоне СВО.