В Совфеде напомнили о праве россиян забирать пенсию за родственников

Российские пенсионеры могут при необходимости передать право на получение выплат своим родственникам. В частности, к такому варианту стоит прибегнуть, если самостоятельно снимать выплаты человеку сложно в силу заболеваний или других причин, объяснил в беседе с RT член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог.

Он подчеркнул, что, несмотря на такую возможность, есть строгое правило, которое предполагает, что выплаты переводятся только на счет самого пенсионера – на карту другого лица их перечислить не могут.

«Человек, которому пенсионер доверил получение денег, выступает его представителем и может забирать пенсию в банке или на почте — но лишь при наличии оформленных по правилам полномочий», — пояснил сенатор.

Если пенсионер является дееспособным гражданином, то он может просто оформить доверенность на выбранного человека. Если речь идет о случаях, когда он не осознает своих поступков, его можно признать недееспособным через суд, а затем назначить опекуна. В этом случае именно опекун наделяется правом забирать пенсионные выплаты, причем оформление доверенности уже не требуется, пояснил Мурог.

Важно, что если доверенность оформлена более года назад, пенсионеру нужно подтвердить регистрацию по месту получения выплат. Для этого можно лично обратиться в Соцфонд, либо, например, хотя бы раз в год получить средства самостоятельно, заключил сенатор.

До этого Игорь Мурог напоминал, что в некоторых случаях пенсионерам важно уведомлять Соцфонд о начале трудовой деятельности. Это, в частности, распространяется на случаи, когда гражданин получает соцпенсию по старости или по потере кормильца, а также выплаты для повышения суммы пенсии до прожиточного минимума. В случае, если речь идет об обычной страховой пенсии, уведомлять СФР не нужно, так как работодатель самостоятельно передает соответствующие данные, чтобы фонд мог приостановить на время работы индексацию выплат, пояснил сенатор.

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