В центре Москвы произошел пожар в элитном жилом комплексе

Пожар произошел в элитном жилом комплексе (ЖК) в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Огонь охватил строительные материалы в мансардной части ЖК «На Страстном бульваре». По данным журналистов, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

«Существует угроза распространения огня. Уже проведена частичная эвакуация жителей дома», — говорится в материале.

В нем уточняется, что всего в жилом комплексе насчитывается 37 квартир, включая пентхаусы. Стоимость апартаментов стартует от 147 млн рублей.

14 июля в подмосковных Мытищах загорелся жилой дом. Пожар был настолько сильным, что густой черный дым поднимался на высоту нескольких этажей, его было видно даже в отдаленных районах. Как писал Telegram-канал 112, несмотря на серьезность происшествия, некоторые из местных жителей начали фотографироваться на фоне полыхающего здания. Люди фотографировались, стоя на парковке рядом с местом происшествия. В экстренных службах заверили, что никто не пострадал. При этом неизвестно, вызвали ли очевидцы огнеборцев до того, как стали делать селфи, или уже после.

Ранее в Тамбовской области мужчина поджег многоквартирный дом из-за ссоры с бывшей женой.