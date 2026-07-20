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Общество

Стало известно, граждане какой страны стали лидерами по турпоездкам в Грузию в этом году

Граждане РФ стали лидерами по числу посещений Грузии в этом году
Marius Karp/Shutterstock/FOTODOM

Граждане России стали лидерами среди иностранных туристов, посетивших Грузию в первом полугодии 2026 года. Их количество составило 610 825 человек, что на 5,1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает газета «Взгляд».

На втором месте — туристы из Турции (525 380), замыкает тройку Армения с результатом 360 050 визитов. В пятерку лидеров также вошли Израиль (146 628) и Азербайджан (133 345). Примечательно, что из всех пяти стран прирост численности туристов по сравнению с январем–июнем 2025 года зафиксирован только у россиян.

Вместе с тем отмечен рекорд по числу туристов из стран Европейского союза и Великобритании — 249 201 человек, что на 23,4% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

Всего за полгода Грузию посетили 2 272 964 туриста, что на 0,1% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Согласно недавнему исследованию, каждый второй российский путешественник минимум один раз вновь приезжал в город или страну, чтобы снова попробовать местную кухню.

По словам 92% респондентов, они всегда пробуют локальные блюда. Также россияне интересуются местными сладостями (45%), экзотическими продуктами (39%), морепродуктами (37%) и уличной едой (35%). Региональный алкоголь предпочитает 31% опрошенных, а каждый четвертый начинает знакомство с новым направлением с местного кофе или чая.

Ранее сообщалось, что в России продолжает расти спрос на отдых в Азии.

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