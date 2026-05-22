В России продолжает расти спрос на отдых в Азии

На рынке путешествий наблюдаются серьезные изменения в предпочтениях россиян. Главный тренд — увеличение спроса на отдых в Азии. Об этом свидетельствуют данные OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Распределение между внутренним и выездным туризмом остается стабильным: на поездки по стране приходится 66% бронирований, что всего на один процентный пункт ниже показателя прошлого июня.

Продолжительность отдыха в пределах России не изменилась и составляет в среднем 3,2 дня. При этом средняя цена за ночь в отечественных объектах размещения, которые выбирают клиенты, показала символический рост, увеличившись с 9800 до 10 000 рублей. Безоговорочным лидером внутри страны остается Санкт-Петербург, однако он заметно теряет популярность: доля сократилась почти на четыре процентных пункта и составила 19,8%. Москва, напротив, перетягивает туристический поток на себя, прибавив 2,5 п.п. — до 16,2%.

Интересные перемещения наблюдаются на юге: если Адлер потерял один процентный пункт, опустившись до 4,6%, то горный Эстосадок увеличил свою долю почти в полтора раза — до 2,8%.

Казань и Калининград продемонстрировали умеренный рост (доли 3,8 и 3,4% соответственно), в то время как доля Нижнего Новгорода ощутимо просела (с 3,3 до 2,5%). Сочи и Краснодар сохранили свои позиции практически на уровне прошлого года (2,4 и 1,3% соответственно), а вот Новосибирск совершил настоящий рывок, почти удвоив показатель спроса (с 0,7 до 1,2%).

Зарубежные поездки россиян в начале лета будут длиться в среднем 4,6 дня, что лишь на десятую долю меньше прошлогоднего значения. Примечательно, что средняя стоимость ночи за границей для клиентов сервиса существенно упала — с 16 200 до 14 500 рублей. На международной арене Турция укрепила свое абсолютное лидерство, прибавив почти шесть процентных пунктов и получив 19,4% от всех зарубежных бронирований.

Самая же яркая картина складывается в противостоянии Азии и Европы. Доля Китая взлетела более чем в два раза, достигнув 8,7%. Япония также показала уверенный рост почти на четверть — до 4,8%. На фоне этого азиатского бума традиционные европейские направления переживают резкий отток путешественников: Италия (6,4%) и Испания (3,8%) лишились почти половины своей прошлогодней доли, а Франция потеряла более трети бронирований (доля в июне 2026 года — 6,1%).

Единственным исключением в Европе стала Венгрия, чей показатель вырос более чем в полтора раза (с 2,5 до 3,9%). Поездки в дружественные Белоруссию (5,2%) и Грузию (3,7%) также продемонстрировали положительную динамику, а вот популярность Таиланда к лету немного снизилась (с 4,1 до 3,4%).

Ранее Китай стал самым популярным туристическим направлением у российских зумеров.