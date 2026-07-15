Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Стало известно, сколько россиян возвращаются в города и страны ради местной кухни

«Известия»: 59% россиян возвращаются в другие города ради гастротуризма
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Каждый второй российский путешественник минимум один раз вновь приезжал в город или страну, чтобы снова попробовать местную кухню. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование логистического оператора СДЭК и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно результатам, сейчас местная кухня является одной из главных составляющих путешествий. По словам 92% респондентов, они всегда пробуют локальные блюда. Наиболее востребованной остается национальная кухня, которую выбирают 93% опрошенных. Также россияне интересуются местными сладостями (45%), экзотическими продуктами (39%), морепродуктами (37%) и уличной едой (35%). Региональный алкоголь предпочитает 31% россиян, а каждый четвертый начинает знакомство с новым направлением с местного кофе или чая.

Эксперты отметили, что лидером гастрономического рейтинга российских городов стала Казань, набравшая 54% голосов. Следом расположились Санкт-Петербург (52%), Владивосток (49%), Калининград (47%) и Махачкала (45%). Также в первую десятку вошли Москва, Мурманск, Владикавказ, Петрозаводск и Сочи.

Самой популярной страной для гастрономического туризма стала Италия, которой отдали предпочтение 64% путешественников. Также 55% респондентов выбрали Грузию, а 51% — Россию. Кроме того, в рейтинг вошли Франция, Китай, Испания, Греция, Армения, Япония и Узбекистан.

Для 59% участников опроса именно местная кухня стала причиной хотя бы еще один раз приехать в уже посещенный город или страну.

Среди зарубежных направлений, куда россияне чаще возвращаются ради гастрономических впечатлений, лидируют Италия, Таиланд и Турция. В России чаще всего для таких поездок выбирают Санкт-Петербург, Москву и Казань.

Ранее туристам рассказали, что важно положить в аптечку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!