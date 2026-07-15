Стало известно, сколько россиян возвращаются в города и страны ради местной кухни

Каждый второй российский путешественник минимум один раз вновь приезжал в город или страну, чтобы снова попробовать местную кухню. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование логистического оператора СДЭК и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно результатам, сейчас местная кухня является одной из главных составляющих путешествий. По словам 92% респондентов, они всегда пробуют локальные блюда. Наиболее востребованной остается национальная кухня, которую выбирают 93% опрошенных. Также россияне интересуются местными сладостями (45%), экзотическими продуктами (39%), морепродуктами (37%) и уличной едой (35%). Региональный алкоголь предпочитает 31% россиян, а каждый четвертый начинает знакомство с новым направлением с местного кофе или чая.

Эксперты отметили, что лидером гастрономического рейтинга российских городов стала Казань, набравшая 54% голосов. Следом расположились Санкт-Петербург (52%), Владивосток (49%), Калининград (47%) и Махачкала (45%). Также в первую десятку вошли Москва, Мурманск, Владикавказ, Петрозаводск и Сочи.

Самой популярной страной для гастрономического туризма стала Италия, которой отдали предпочтение 64% путешественников. Также 55% респондентов выбрали Грузию, а 51% — Россию. Кроме того, в рейтинг вошли Франция, Китай, Испания, Греция, Армения, Япония и Узбекистан.

Для 59% участников опроса именно местная кухня стала причиной хотя бы еще один раз приехать в уже посещенный город или страну.

Среди зарубежных направлений, куда россияне чаще возвращаются ради гастрономических впечатлений, лидируют Италия, Таиланд и Турция. В России чаще всего для таких поездок выбирают Санкт-Петербург, Москву и Казань.

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