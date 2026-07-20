Власти рекомендовали зачислять детей учителей в детские сады в первую очередь

Президент России Владимир Путин подписал указ, который рекомендует в первоочередном порядке зачислять в детские сады детей учителей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что распоряжение должно оказать дополнительную поддержку учителям и повысить престиж профессии.

Также региональные власти смогут самостоятельно устанавливать дополнительные меры поддержки учителей.

28 июня Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о признании особого статуса учителя в стране. На съезде партии в Москве глава государства подчеркнул, что закрепление такого статуса не должно носить формальный характер. По его словам, речь идет о дополнительной поддержке и новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя воспитанию новых поколений.

До этого глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила о разработке законопроекта о статусе педагога. Депутат рассказала, что в поправках в закон «Об Образовании», среди прочего планируется ввести разрешение на фото- и видеосъемку урока только с согласия учителя или администрации учебного учреждения. Это, по мнению политика, станет частью мер по поддержке педагогов.

Ранее в Госдуме призвали защитить учителей от нагрузки в родительских чатах.