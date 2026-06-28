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Политика

Путин поддержал инициативу об особом статусе учителя

Путин поддержал инициативу «ЕР» о признании особого статуса учителя в России
Александр Кряжев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о признании особого статуса учителя в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

На съезде партии в Москве глава государства подчеркнул, что закрепление такого статуса не должно носить формальный характер. По его словам, речь идет о дополнительной поддержке и новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя воспитанию новых поколений.

«Безусловно, будут подписаны соответствующие документы на этот счет», — сказал Путин.

До этого глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила о разработке законопроекта о статусе педагога. Депутат рассказала, что в поправках в закон «Об Образовании», среди прочего планируется ввести разрешение на фото- и видеосъемку урока только с согласия учителя или администрации учебного учреждения. Это, по мнению политика, станет частью мер по поддержке педагогов.

28 июня в Москве проходит первый этап XXIII съезда «Единой России», где планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

Ранее в Госдуме призвали защитить учителей от нагрузки в родительских чатах.

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