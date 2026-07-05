В Кузбассе мать обнаружила младенца в машине без признаков жизни

В Кузбассе возбудили дело после обнаружения ребенка в авто без признаков жизни

В Кузбассе прокуроры проводят проверку после того, как мать обнаружила своего ребенка без признаков жизни. Об этом ведомство сообщает в своих соцсетях.

Инцидент произошел в деревне Смолино, на берегу реки Томь. Мать обнаружила шестимесячную девочку в машине в плохом состоянии, спасти ее не смогла. Подробности инцидента не приводятся.

В произошедшем прокуроры усмотрели признаки неисполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

По факту произошедшего следователи возбудили дело.

Подобный инцидент произошел в Кузбассе менее месяца назад. 41-летняя женщина отправилась по делам и оставила маленького сына в машине, как она рассказала, на время не более 20 минут.

Так как это произошло в жаркий день, а машина была заперта, мальчик потерял сознание и впал в кому. Спасти его не смогли.

Ранее трехлетний мальчик не выжил в раскаленной машине, где его оставила мать.