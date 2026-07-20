Психолог назвала эффективный способ быстро снизить стресс

Перенос внимания на физиологический процесс, такой как дыхание, помогает уменьшить тревогу и бороться со стрессом. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог Юлия Евдокимова.

По словам специалиста, для того чтобы снизить стресс, стоит обратить внимание на движение диафрагмы во время дыхания. Стремление осознать то, что главная дыхательная мышца на вдохе приподнимается, а на выдохе опускается помогает успокоиться.

«Такой перенос внимания в собственное тело: как сейчас тело, что с ним происходит, как я себя чувствую, может быть, что-то внутри меня зажимается. Это интересная вещь, когда мы это осознаем, то состояние стресса и тревоги уменьшается точно», — объяснила психолог.

Клинический психолог, КПТ-терапевт высшей категории клиники ментального здоровья «АКСОНА» Анжелика Еременко до этого говорила, что цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека, уровень его тревожности, а также на восприятие окружающего мира. При этом каждый цвет обладает собственным эволюционным и психологическим кодом. Так, синий цвет успокаивает психику и способствует продуктивности, а красный ассоциируется с энергией и опасностью, поэтому может привести к повышению кровяного давления.

Ранее бизнес-психолог объяснила, как не уволиться на эмоциях после тяжелой недели.