Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Психолог назвала эффективный способ быстро снизить стресс

Психолог Евдокимова: перенос внимания на дыхание поможет снизить стресс
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Перенос внимания на физиологический процесс, такой как дыхание, помогает уменьшить тревогу и бороться со стрессом. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог Юлия Евдокимова.

По словам специалиста, для того чтобы снизить стресс, стоит обратить внимание на движение диафрагмы во время дыхания. Стремление осознать то, что главная дыхательная мышца на вдохе приподнимается, а на выдохе опускается помогает успокоиться.

«Такой перенос внимания в собственное тело: как сейчас тело, что с ним происходит, как я себя чувствую, может быть, что-то внутри меня зажимается. Это интересная вещь, когда мы это осознаем, то состояние стресса и тревоги уменьшается точно», — объяснила психолог.

Клинический психолог, КПТ-терапевт высшей категории клиники ментального здоровья «АКСОНА» Анжелика Еременко до этого говорила, что цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека, уровень его тревожности, а также на восприятие окружающего мира. При этом каждый цвет обладает собственным эволюционным и психологическим кодом. Так, синий цвет успокаивает психику и способствует продуктивности, а красный ассоциируется с энергией и опасностью, поэтому может привести к повышению кровяного давления.

Ранее бизнес-психолог объяснила, как не уволиться на эмоциях после тяжелой недели.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!