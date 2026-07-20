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Психолог назвала цвета, которые влияют на эмоциональное состояние

Психолог Еременко: цвета и их оттенки оказывают влияние на чувства человека
Shutterstock

Цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека, уровень его тревожности, а также на восприятие окружающего мира. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог, КПТ-терапевт высшей категории клиники ментального здоровья «АКСОНА» Анжелика Еременко.

По словам эксперта, цвета являются инструментом для управления эмоциональным состоянием человека. При этом роль в этом вопросе также играет степень насыщенности оттенка, в то время как форма объекта не воздействует на чувства.

Психолог объяснила, что средняя насыщенность теплого тона способна пробудить ощущение радости, в то время как излишне яркий и глубокий оттенок того же цвета может вызвать раздражение.

При этом каждый цвет обладает собственным эволюционным и психологическим кодом. Так, красный ассоциируется с энергией и опасностью, поэтому он может привести к повышению кровяного давления. Синий цвет успокаивает психику и способствует продуктивности.

Специалист добавила, что зеленый является нейтральным цветом, помогающим достичь гармонии. А желтый ассоциируется с теплом и оптимизмом. Однако психолог предупредила, что его высокая концентрация может вызвать тревогу.

«Для работы выбирайте синий или зеленый — они помогают сосредоточиться и снижают стресс. Для отдыха — приглушенные тона, мягкие синие, зеленые, нейтральные», — заключила она.

Клинический психолог, КПТ-терапевт Анастасия Хелемеля до этого говорила, что «бежевое» оформление детских комнат, а также выбор одежды и игрушек нейтральных оттенков сами по себе не несут угрозы для психического развития ребенка. При этом она объяснила, что цветовосприятие играет значимую роль в когнитивном развитии ребенка, поскольку различение оттенков способствует формированию семантических связей, правильному развитию речи и умению классифицировать окружающий мир.

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