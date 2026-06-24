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Наука

В России назвали темпы исчезновения пчел катастрофическими

Ученый Богуславский назвал темпы исчезновения пчел в России катастрофическими
Cami Johnson/Shutterstock/FOTODOM

В России темпы исчезновения пчел являются началом экологической катастрофы. Об этом в беседе с ТАСС заявил апиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский.

По его словам, в 2000-е годы в РФ было более 10 млн пчелиных семей, а сейчас их меньше 4 млн. Ученый отметил, что пчел не хватает для естественной флоры, а также для культур, которые высаживает человек.

«Раньше аренда пчелиной семьи (для опыления растений на участке. — «Газета.Ru») на 2 недели составляла 1-2 тыс. рублей. Сейчас — от 5 тыс. рублей», — сказал эксперт в ответ на вопрос, можно ли назвать нынешние темпы исчезновения пчел в стране началом экологической катастрофы.

До этого доцент кафедры биологии, генетики, общей и биологической химии института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского ГАУ, биолог Алексей Муньков отметил, что пчелы играют главную роль в перекрестном опылении цветковых растений. По его словам, из-за их исчезновения прилавки и столы сильно опустеют, причем пропадут не только фрукты и овощи, но и мясо, молоко, крупы, кофе, орехи и многое другое.

Ранее ученые раскрыли тайну пчелиных «дворцовых переворотов».

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