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Общество

В российском регионе миллионы пчел не пережили обработку полей химикатами

SHOT: 30 миллионов пчел потеряли в Красноярском крае после обработки полей
Telegram-канал «SHOT»

В Красноярском крае 30 миллионов пчел (около 600 пчелосемей) не выжили после обработки полей химикатами. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Пасечники считают, что причиной стала обработка соседних рапсовых полей сильнодействующими пестицидами. По их словам, аграрии не предупредили заранее, за 5–10 дней до процедуры, как того требует закон. Владельцы пасек уже подали 18 заявлений в полицию. Один из фермеров, у кого пострадали все ульи, обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело», — говорится в посте.

Утоняется, что одна пчелосемья в среднем дает примерно 30 кг товарного меда ежегодно, поэтому потенциальные потери в Красноярском крае могут составить до 18 тонн продукции. По словам пасечников, подобные ситуации в последние несколько лет происходили в разных районах края.

До этого старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский предупредил, что в России темпы исчезновения пчел являются началом экологической катастрофы. По его словам, в 2000-е годы в РФ было более 10 млн пчелиных семей, а сейчас их меньше 4 млн. Ученый отметил, что пчел не хватает для естественной флоры, а также для культур, которые высаживает человек.

Ранее ученые раскрыли тайну пчелиных «дворцовых переворотов».

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