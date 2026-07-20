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Общество

Минэнерго Казахстана подтвердило атаку на нефтяной танкер в Черном море

В Казахстане заявили об оценке последствий атаки на танкер на терминале КТК
«Транснефть - Медиа»

Министерство энергетики Казахстана подтвердило, что танкер Nelsa был атакован на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает «Интерфакс».

«По имеющейся информации, в ночь с 19 на 20 июля БПЛА атаковал танкер Nelsa, находившийся под погрузкой на морском терминале КТК», — заявили в Минэнерго республики.

По его информации, никто не пострадал, разлива нефти не зафиксировано.

В настоящее время проводится оценка технического состояния судна и последствий инцидента. Казахстанское министерство энергетики находится на постоянной связи с КТК, добавили в ведомстве.

20 июля БПЛА ударил по судну Nelsa, в результате чего на судне произошел пожар, экипаж эвакуировался. Погрузка нефти была остановлена. МИД Казахстана осудил атаки на танкеры, однако отказался называть «страну-агрессора», которая запустила эти дроны.

Ранее отгрузку нефти прекратили на морском терминале КТК из-за атаки беспилотников.

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