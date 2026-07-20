Российские учителя получат дополнительную поддержку от государства

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Соответствующий документ 20 июля появился на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что эти меры вводятся «в целях повышения престижа профессии учителя и обеспечения благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности».

Кроме того, глава государства поручил правительству улучшить требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на российских педагогов.

28 июня Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о признании особого статуса учителя в стране. На съезде партии в Москве глава государства подчеркнул, что закрепление такого статуса не должно носить формальный характер. По его словам, речь идет о дополнительной поддержке и новых возможностях для профессионального роста тех, кто посвятил себя воспитанию новых поколений.

Ранее в России оценили пользу от отмены домашних заданий для первоклассников.