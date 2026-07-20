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Россиян предупредили, какие проблемы со зрением чаще возникают после 40 лет

Специалист Казанцева: возрастная дальнозоркость часто возникает после 40 лет
Shutterstock

Пресбиопия (возрастная дальнозоркость) чаще всего возникает у людей после 40 лет, состояние корректируется очками для близи или мультифокальными контактными линзами. Об этом RuNews24.ru рассказала ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

По ее словам, это самое частое и абсолютно закономерное изменение, так как с возрастом хрусталик глаза теряет эластичность и упругость. Люди с таким недугом могут замечать, что текст начинает расплываться, особенно при плохом освещении, им может быть трудно читать мелкий шрифт. Кроме того, частым возрастным изменением является сухость глаз, так как со временем слезная железа начинает вырабатывать меньше секрета.

«Это связано с гормональными изменениями, особенно у женщин в перименопаузе. Это норма, но требует обязательной коррекции увлажняющими каплями для предотвращения повреждения роговицы», — сказала Казанцева.

Пациенты старше 40 лет также часто жалуются на увеличение количества плавающих мушек, добавила эксперт. Это связано с тем, что помутнение стекловидного тела с возрастом становится заметнее.

В НовГУ «Газете.Ru» до этого сообщили, что ученые проанализировали данные об опасных вариантах строения глазной артерии за 60 лет и обнаружили, что один из них связан с риском развития слепоты. Причем такое строение артерии может встречаться от 10 до 30% людей.

Ранее врач предупредила, чем может обернуться использование некачественной косметики для глаз.

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