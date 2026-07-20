Врач предупредила, чем может обернуться использование некачественной косметики для глаз

Использование некачественной декоративной косметики для глаз может вызвать язвы на роговице и стойкое снижение зрения. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, чаще всего такие продукты провоцируют раздражение и аллергические реакции. Она подчеркнула, что кожа век очень тонкая и чувствительная, поверхность органов зрения практически не защищена от прямого контакта со средством.

«Вдобавок способен развиться конъюнктивит, а также блефарит – воспаление краев век. Еще можно повредить эпителий роговицы, что проявится болью, слезотечением, светобоязнью и ощущением инородного тела. Также есть риск развития инфекционного кератита, возникновения эрозий или язв на роговице, что в тяжелых случаях способно привести к ее помутнению и стойкому снижению зрения», — отметила Шилова.

Врач добавила, что особую осторожность следует соблюдать тем, кто использует контактные линзы. У них выше риск инфекционного поражения роговицы, пояснила она.

Австралийский офтальмолог Жаклин Белтц до этого говорила, что использование водостойкой косметики может привести к синдрому сухого глаза — состоянию, которое сопровождается жжением, покалыванием, покраснением и снижением остроты зрения.

Ранее врач дала советы, которые помогут избежать проблем с глазами из-за косметики.