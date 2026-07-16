Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Треть россиян могут лишиться зрения из-за опасного строения глазных артерий

В НовГУ связали аномалии глазной артерии с риском слепоты у 10–30% людей
Kunlathida6242/Shutterstock/FOTODOM

Ученые НовГУ проанализировали данные об опасных вариантах строения глазной артерии за 60 лет и обнаружили, что одно из них связано с риском развития слепоты. Причем такое строение артерии может встречаться от 10 до 30% людей, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

Безопасный вариант строения глазной артерии имеют от 70 до 90% людей. В норме глазная артерия отходит от внутренней сонной, следует за зрительным нервом в его канале, проходя под ним, а затем, у выхода из канала, уходит вбок и вверх.

«Один из атипичных вариантов проявляется в том, что артерия отходит не от внутренней сонной, а от средней менингеальной, что критически важно во время операций. Например, для лечения менингиомы твердой мозговой оболочки эмболизируют, то есть закупоривают, артерию, снабжающую ее кровью. Если у такого пациента сосуд, кровоснабжающий глаз, отходит именно от средней менингеальной артерии, то при закупорке формируется необратимая слепота», — рассказал один из авторов работы Андрей Рамазанов.

Еще меньшая доля пациентов имеет варианты, при которых сосуд берет начало от базилярной или передней мозговой артерии. При этом прогностическое значение таких отклонений пока не поддается однозначной оценке. Возможны три варианта хода глазной артерии в зрительном канале: над нервом, сбоку с огибанием снизу, либо с многократными извивами вокруг нерва.

«Третий вариант является самым опасным, потому что при повышении артериального давления может возникать сдавление зрительного нерва со всех сторон, что приводит к оптической нейропатии. Результатом могут стать проблемы с боковым зрением, неправильное различение цветов или полная потеря способности видеть», — отметил Рамазанов.

Среди рекомендаций специалисты выделяют предоперационную ангиографию — рентген кровеносных сосудов, благодаря которому можно вовремя обнаружить атипичные и опасные варианты строения сосуда.

Ранее российские ученые впервые нашли генетическую причину легочной артериальной гипертензии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!