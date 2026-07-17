Юрист ответил, может ли школа не взять ребенка в 10-й класс

Юрист Хаминский напомнил, что школа не может отказать в приеме ученика в 10-й класс

По закону школы не могут отказать в приеме ребенка в десятый класс на основе результатов ОГЭ или минимального балла аттестата, если речь не идет об отборе в профильные классы. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«После окончания девятого класса многие родители сталкиваются с вопросом, обязана ли школа принять выпускника в десятый класс. На практике многие образовательные организации устанавливают конкурсный отбор в десятые классы, предусматривая минимальный средний балл аттестата или результаты ОГЭ.

Однако такие требования законны только при приеме в профильные классы и при соблюдении порядка индивидуального отбора, установленного законодательством субъекта РФ. Если же речь идет об обычном общеобразовательном 10-м классе, подобные ограничения противоречат требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», — сказал он.

Юрист уточнил, что учреждение может не принять ученика только из-за нехватки мест, а в остальных случаях родители вправе обратиться в суд.

«Согласно статье 67 Федерального закона № 273-ФЗ, государственная или муниципальная школа вправе отказать в приеме только при отсутствии свободных мест.

Низкие оценки, результаты ОГЭ или средний балл аттестата сами по себе не являются законными основаниями для отказа в зачислении в обычный 10-й класс. Если администрация школы отказала в приеме, родители вправе потребовать письменное обоснование отказа и при необходимости обратиться в орган управления образованием, прокуратуру или суд», — добавил он.

Ранее омбудсмен рассказала о жалобах на отказы в зачислении детей в 10 класс.