Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вспышке опасной инфекции во Франции

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке легионеллеза во Франции, болезнь не передается от человека к человеку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора в оперативном режиме проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски», — сообщили в ведомстве.

В надзорном ведомстве предупредили, что легионеллез — это опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella pneumophila.

Эта бактерия обитает в естественных водоемах и почве. Главную опасность представляет при попадании в искусственные водные системы, активно размножается в кондиционерах или джакузи, а также в водопроводных системах, которые не подвергаются тщательной обработке.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, легионеллезом можно заразиться при вдыхании водно-дисперсной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков.

В большинстве случаев легионеллез протекает в виде тяжелой пневмонии (именно ее называют «болезнью легионеров»). У некоторых больных отмечается продромальный период — головная боль, слабость, ухудшение аппетита, иногда диарея. В остальных случаях заболевание начинается остро, с резкого подъема температуры тела до высоких цифр и нарастания интоксикации (озноб, головные боли, миалгии и артралгии, потливость).

Вскоре интоксикация затрагивает ЦНС, отмечается заторможенность, эмоциональная неустойчивость, бред, галлюцинации, обмороки, нарушение сознания. Могут отмечаться нейродисфункции – параличи глазодвигательной мускулатуры, нистагм, дизартрия и атаксия.

