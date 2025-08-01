Врач объяснила россиянам, как избежать заражения «болезнью легионеров»

«Болезнь легионеров», или легионеллез, – это респираторное заболевание, которое провоцирует бактерия Legionella pneumophila. В естественной среде она обычно живет в водоемах и почве, что не представляет опасности, но за последние годы адаптировалась для выживания в кондиционерах и увлажнителях воздуха, предупредила в беседе с RT врач, эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

«Как оказалось, бактерия прекрасно себя чувствует в кондиционерах, увлажнителях воздуха, бассейнах, джакузи, фонтанах и искусственных садовых прудах при недостаточном уходе за ними, — отметила медик. — Человек может заразиться, если контактирует с такой водой или вдыхает пар из загрязненного устройства».

При заражении первые симптомы могут появиться через 7-10 дней, а иногда инкубационный период достигает 20 дней. На первых порах пациент чувствует слабость, озноб, мышечную боль. Он теряет аппетит, а его температура тела поднимается до 39 градусов и выше. Эти симптомы держатся несколько дней, а потом к ним добавляются сильный удушающий кашель с мокротой, к которому могут примешиваться даже капли крови, рассказала Демьяновская. Если доходит до обширного поражения легочной ткани, то заболевший мучается от одышки, ему становится очень тяжело дышать.

Главная профилактика заражения «болезнью легионеров» — это регулярная очистка кондиционеров, увлажнителей воздуха и различных водных резервуаров. Нужно не забывать своевременно приводить их в порядок и обрабатывать, заключила врач.

Напомним, накануне сообщалось, что в Нью-Йорке произошла вспышка «болезни легионеров». Департамент здравоохранения города зафиксировал 22 случая заболевания легионеллезом, включая один летальный исход. Отмечается, что специалисты уже взяли пробы во всех системах охлаждения воды в городе и предписали провести обработку зданий, где тестирование дало положительный результат.

Первую вспышку этого заболевания зафиксировали в 1976 году в Филадельфии, когда заболели более 200 участников съезда легионеров – ветеранов боевых действий. Именно отсюда появилось такое название заболевания.

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